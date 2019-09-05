 وطنا نيوز -محافظ العاصمة: المعلمون خالفوا قرارنا
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محافظ العاصمة: المعلمون خالفوا قرارنا
التاريخ : 05-09-2019 12:48:35 المشاهدات: 2374

وطنا اليوم-عمان:أكّد محافظ العاصمة سعد شهاب أنّ الإغلاقات في عدد من الطرق المؤدّية إلى منطقة الدوار الرابع سببها إصرار المعلمين على الاعتصام في محيطه، مخالفين بذلك قرار المحافظة التي حدّدت مكان الاعتصام في منطقة العبدلي.

وأعاد شهاب التأكيد على أنّ المحافظة لم تمنع الاعتصام، بل حدّدت موقعاً ملائماً له، يحول دون تعطيل الحياة العامّة.


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