محافظ العاصمة: المعلمون خالفوا قرارنا

وطنا اليوم-عمان:أكّد محافظ العاصمة سعد شهاب أنّ الإغلاقات في عدد من الطرق المؤدّية إلى منطقة الدوار الرابع سببها إصرار المعلمين على الاعتصام في محيطه، مخالفين بذلك قرار المحافظة التي حدّدت مكان الاعتصام في منطقة العبدلي.

وأعاد شهاب التأكيد على أنّ المحافظة لم تمنع الاعتصام، بل حدّدت موقعاً ملائماً له، يحول دون تعطيل الحياة العامّة.