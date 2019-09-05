الرئيسية | محليات محيط الرابع يحتشد بالمعلمين والغاز المسيل..واشتباكات مع الأمن

وطنا اليوم-عمان:أحتشد عدد كبير من المعملين، ظهر الخميس، في محيط الدار الرابع بالعاصمة عمان، للمطالبة باقرار علاوة الـ 50 %.

وبالرغم من الإغلاقات المرورية الإحتشاد الأمني الكبير في محيط الدوار لمنع المعلمين في المحافظات من الوصول الى عمان، الا أن عشرات وصلوا الى الدوار.

وقالت نقابة المعلمين إنه تم تهديد معلمات بالحجز اذا لم يتراجعن عن مسيرهن.

ووقعت اشتباكات بين الأمن والمعلمين في منطقة الدوار الخامس...وقامت قوات الامن باستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع وصول المعلمين الى "الرابع".

أغلقت الأجهزة الأمنية منذ ساعات صباح الخميس جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع أمام حركة سير المركبات والمشاة، وذلك بعد منعها عشرات الحافلات والمركبات التي تقلّ معلمين من الوصول إلى العاصمة عمان للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المعلمين على الدوار الرابع كخطوة تصعيدية أولى على طريق تحصيل حقّهم في علاوة الـ 50%.

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