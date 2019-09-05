 وطنا نيوز -الرزاز مستعد للقاء المعلمين
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الرزاز مستعد للقاء المعلمين
التاريخ : 05-09-2019 12:01:19 المشاهدات: 2349

وطنا اليوم-عمان: قال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور ارحيل الغرايبة ان الحكومة كانت وما زالت منفتحة على الحوار مع المعلمين.

وكشف انه تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز واعرب عن الاستعداد للقاء والحوار.

ولفت الغرايبة إلى أن الحوار المباشر ضروري للوصول الى حلول ممكنة.

وشرح الغرايبة، في حوار اذاعي صباح اليوم، تفاصيل محاولات تواصله مع النقابة ونائب النقيب ناصر النواصرة للحوار، مشيرا إلى ان النواصرة ماطل بالاستجابة لما بعد منتصف الليل، حيث جاء رده في وقت متأخر بصعوبة انعقاد المجلس.


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