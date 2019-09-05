ازدحامات واختناقات مرورية على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:شهد الطريق الصحراوي، صباح الخميس، ازدحامات واختناقات مرورية، نتيجة توافد أعداد من المعلمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة المعلمين على الدوار الرابع.

وتوافد أعداد من المعلمين من محافظات الجنوب صوب العاصمة عمان للمشاركة بالوقفة التي دعت لها النقابة على الدوار الرابع.

ولاحقا تم فتح الطريق الصحراوي من الاتجاهين في منطقة القطرانة، حيث تمكن المعلمون من إكمال مسيرهم صوب العاصمة عمّان.