 وطنا نيوز -ازدحامات واختناقات مرورية على الطريق الصحراوي
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ازدحامات واختناقات مرورية على الطريق الصحراوي
التاريخ : 05-09-2019 11:58:25 المشاهدات: 2286

وطنا اليوم-عمان:شهد الطريق الصحراوي، صباح الخميس، ازدحامات واختناقات مرورية، نتيجة توافد أعداد من المعلمين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة المعلمين على الدوار الرابع.

وتوافد أعداد من المعلمين من محافظات الجنوب صوب العاصمة عمان للمشاركة بالوقفة التي دعت لها النقابة على الدوار الرابع.

 ولاحقا تم فتح الطريق الصحراوي من الاتجاهين في منطقة القطرانة، حيث تمكن المعلمون من إكمال مسيرهم صوب العاصمة عمّان.


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