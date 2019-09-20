محافظ العاصمة يؤكد ضرورة التزام المعلمين بالقانون

وطنا اليوم-عمان: قال محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب على ضرورة التزام نقابة المعلمين بالقانون.

وبين شهاب، في تصريح صحفي الخميس ، ان محافظة العاصمة لم تمنع الوقفة الاحتجاجية لنقابة المعلمين ، بل وافقت على إقامتها وحددت الساحة المقابلة لمجلس النواب مكانا لإقامتها، وليس في اي مكان آخر يمكن أن يعيق الحياة العامة وحركة السير والمواطنين او يمكنه ان يضر بمصالحهم، وأبلغت النقابة بالقرار أكثر من مرة.

وأشار شهاب أنه في حال أي إخلال بالقانون سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكد شهاب ان الحكومة تؤكد على حق المعلمين في التعبير عن الرأي وإقامة فعالياتهم، وفق القانون.