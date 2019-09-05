بخطوة غير مفهومة .. الأمن يغلق شوارع عمان ومحيطها

وطنا اليوم-عمان:في خطوة غير مفهومة .. أغلقت الأجهزة الأمنية مختلف شوارع ومداخل العاصمة عمان صباح الخميس.

عمان اكتست باللون الأحمر وإشارات تظهر إغلاق الطرقات في محيط الدوار الرابع ودوار الداخلية والشميساني أضف لذلك مناطق العبدلي ما تسبب بأزمة خانقة في محيط المناطق المشار اليها وهو ما ظهر بوضوح على الخرائط التي يقدمها المشغل العالمي( google ).

الإغلاقات اربكت المشهد العام خصوصا وأن الأمن أغلق الطرقات الى العاصمة عمان أيضا فقد أظهرت الصور بوضوح إغلاقات لطرق شارع الأردن والصحراوي وجسر المطار وهو ما تسبب بإرباك آخر في حركة السير.

كل هذه الإغلاقات جاءت للتعامل مع دعوة لوقفة احتجاجية اطلقها المعلمون على الدوار الرابع الذي أطلق عليه اسم دوار المعلم .. حيث تم الدعوة للوقفة تمام الساعة 12 ظهرا فارتأت الأجهزة الأمنية اغلاق الطريق الساعة السابعة صباحا !!! فهل من حكم القرار منطق العقل أم منطق الأمن ؟؟؟؟ وبأي حال ألم تتسبب هذه الإغلاقات بالإرباك الشديد لحركة المرور وبالتضييق على كل من توجه من والى المناطق المشار اليها.

السؤال اليوم ما ذنب المواطن في كل ما يحصل ؟ وما ذنب كل من له مصلحة او يحتاج الى قضاء حاجة هنا وهناك ؟ هل غاب المنطق عنا أم غاب العقل عن الطرفين ؟ الخميس الذي يشهد ازدحامات مرورية في العادة بات أكثر ازدحاما وبات التصعيد سيد الموقف بلا منازع .. وتمترس كل طرف خلف أدواته فكانت الضحية .. عمان وأهلها وشوارعها ومصالح الأردنيين التي توقفت اليوم شاء من شاء وأبى من أبى.

ومن باب المفارقة لا أكثر .. وزير التربية يدعو للحوار ويقول إن القنوات مفتوحة "" للحوار "" مع المعلم .. والطرق الى عمان والى الرابع مغلقة .. فما هي الرسالة !!