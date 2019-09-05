الأجهزة الأمنية تجبر معلمات متجهات للاعتصام على النزول من الحافلات

وطنا اليوم-عمان: قالت نقابة المعلمين إن الأجهزة الأمنية احتجزت معلمات في منطقة عين الباشا وتمنع وصولهن إلى مكان الاعتصام وهن الآن متواجدات في الشارع العام.

وأضافت النقابة أنه تم إنزال المعلمات من الحافلات دون إبداء الأسباب وتم تركهن بالشارع العام لمنع الوصول إلى الدوار الرابع.

و أشارت إلى أن جميع هذه الإجراءات لن تجدي نفعا ونطالب المعلمين بالوصول سيرا على الأقدام إلى مكان الاعتصام.