الرئيسية | محليات تشكيلات ادارية واسعة في وزارة الداخلية - أسماء

وطنا اليوم-عمان:اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من بعد غد السبت.

وشملت التشكيلات تعيين كل من المتصرف بندر الزبن مساعدا لمحافظ الطفيـــلة والمتصرف سطام المجالي مساعدا لمحافظ العاصمة والمتصرف ياسين الحسبان مديرا لمديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني/ مركز الوزارة والمتصرف شادي البخيت مساعدا لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة والمتصرف خالد القرارعه مساعدا لمحافظ اربـــــد والمتصرف محمد الشبلي مساعدا لمحافظ الطفيلـة والمتصرف مؤيد القاضي مساعدا لمحافظ الكـــــــرك والمتصرف عطالله النويقه مساعدا لمحافظ الكــرك والمتصرف صفوان المبيضين مساعدا لمحافظ اربـــــد .

كما شملت تعيين كل من مدير القضاء ماهر الشيشاني مساعدا لمتصرف لواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء ومدير القضاء حسام النوايسه مديرا لقضاء ام الجمال / محافظة المفرق ومدير القضاء ماجد الطوالبه مساعدا لمتصرف لواء دير علا / محافظة البلقاء ومدير القضاء موفق هليبان مديرا لقضاء بلعما / محافظة المفرق ومدير القضاء مأمون العقده مساعدا لمدير مديرية الشؤون المالية / مركز الوزارة ومدير القضاء منجد القاضي مديرا لقضاء الضليل / محافظة الزرقاء .

وشملت تعيين مدير القضاء محمد الذويخ مديرا لقضاء ماعين /محافظة مادبا ومدير القضاء سفيان العلياني مساعداً لمتصرف لواء ذيبان / محافظة مادبا ومدير القضاء خلف القاضي مساعداً لمتصرف لواء بني كنانه / محافظة اربد ومدير القضاء علي الجماعين مديراً لقضاء الازرق / محافظة الزرقاء ومدير القضاء رامي عبيدات مساعداً لمتصرف لواء المزار الشمالي/ محافظة اربد ومدير القضاء رامي الختاتنه مساعداً لمتصرف لواء الحسينية / محافظة معان .

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