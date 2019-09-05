 وطنا نيوز -للمرة الثانية.. للاردنيين في امريكا احذروا دوريان
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للمرة الثانية.. للاردنيين في امريكا احذروا دوريان
التاريخ : 05-09-2019 11:02:05 المشاهدات: 813

وطنا اليوم-عمان:دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة، فجر الخميس، الأردنيين المقيمين في مناطق متأثرة بإعصار دوريان، إلى توخي الحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وقالت السفارة عبر تويتر: "في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على الأرقام التالية: طوارئ السفارة: 2022949522، مركز عمليات وزارة الخارجية: 0096265735166".


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