للمرة الثانية.. للاردنيين في امريكا احذروا دوريان

وطنا اليوم-عمان:دعت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة، فجر الخميس، الأردنيين المقيمين في مناطق متأثرة بإعصار دوريان، إلى توخي الحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة.

وقالت السفارة عبر تويتر: "في الحالات الطارئة يمكن الاتصال على الأرقام التالية: طوارئ السفارة: 2022949522، مركز عمليات وزارة الخارجية: 0096265735166".