الرئيسية | محليات نديم :شيطنة المعلمين مرفوضة والحكومة تتحمل نتائج التصعيد

وطنا اليوم-عمان:‎قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نورالدين نديم إن

محاولات الحكومة شيطنة حراك المعلمين أمر مرفوض مشيرا إلى أن منع المعلمين من الوصول إلى مكان الاعتصام سيؤدي إلى تصعيد من قبل المعلمين تتحمل الحكومة مسؤوليته ونتائجه.

وقال نديم إن محاولات الحكومة للإساءة للمعلمين عبث بالسلم والأمن المجتمعي وأن محاولات تصوير المعلمين -قادة المجتمع- على أنهم خارجون عن القانون أمام الطلبة أمر غير مقبول.

وبين أن اعتصام المعلمين حق كفله الدستور واستنكر أن تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال معلمين وحجز هوياتهم وإنزالهم من الحافلات المتجهة إلى العاصمة.

وأضاف نديم أن هذه الإجراءات بمنع المعلمين من الوصول إلى عمان وصمة عار على الحكومة وفيها إساءة إلى سمعة الأردن مشددا على أن تلك الإجراءات لن تثني المعلمين عن المطالبة بحقوقهم.

وبين أن الحكومة تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات أشد قسوة نحن لانريدها ولانرغبها وسنذهب إليها مضطرين في ظل عدم وجود أية استجابة لمطالب المعلمين، مؤكدا أن اعتصام المعلمين على دوار الحجايا قائم في مكانه وزمانه اليوم الخميس وهو لمدة محدودة وسيتم قراءة الفاتحة على روح نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحجايا وإقامة صلاة الغائب وكلمة لنقيب المعلمين وإنهاء الاعتصام.

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