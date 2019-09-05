وزير التربية: المعلمون في المدارس والطلاب على مقاعدهم

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم، وليد المعاني، إن العملية التعليمية في مدارس الأردن، اليوم الخميس، تسير حسب ما هو مُخطط لها.

وأضاف المعاني أن المعلمين يتواجدون في المدارس والطلاب على مقاعدهم، وفق ما صرح به لقناة المملكة.

واعتبر المعاني أن دعوات الإضراب والاعتصام، ليست الطريق الصحيح للحصول على المطالب، وإنما الحوار.

وأكد انفتاح الوزارة على نقابة المعلمين لتقديم اقتراحات تُحسّن نظام المهن التعليمية.