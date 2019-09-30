تواجد أمني مكثف للدرك والأمن على الرابع والداخلية

وطنا اليوم-عمان:شهد محيط دواري "الرابع والداخلية" في العاصمة عمان، صباح الخميس، تعزيزات أمنية مكثفة من جهاز الأمن العام وقوات الدرك.

ياتي ذلك عقب دعوة اطلقتها نقابة المعلمين الأردنيين لتنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع لمطالبة الحكومة باقرار العلاوة التي طالبت بها النقابة منذ سنوات وتم الاتفاق عليها مع الحكومة والمقدرة بـ50%.

ومن المقرر أن تبدأ الوقفة عند الساعة 12 ظهرا، حيث سيؤدي المعلمون صلاة الغائب على روح نقيبهم الراحل أحمد الحجايا رحمه الله.

وكان نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة أكد في بيان صادر عن النقابة أن المعليمن ولا يمكن لهم التراجع عن تنظيم وقفتهم بأي حال من الأحوال ، مشرا إلى أن هذه الوقفة حق دستوري ومشروعة في القانون، وهي وقفة سلمية غايتها علاوة الـ 50% وليس لها أي غاية أخرى.

وكانت مصادر مطلعة، أكدت الأربعاء ان وزارة الداخلية سمحت لنقابة المعلمين باقامة الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم غد الخميس ، وذلك في الساحة المقابلة لمجلس النواب .

وشددت المصادر على أن الداخلية لن تسمح باقامة الوقفة على دوار الداخلية او الدوار الرابع وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اقامتها على الدوارين اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة ولا يمكن باي حال من الاحوال السماح باعاقة حركة المواطنين والمركبات وتعطل سير الحياة اليومية.