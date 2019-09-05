 وطنا نيوز -اغلاقات في محيط الرابع وأزمات سير خانقة يعمان
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اغلاقات في محيط الرابع وأزمات سير خانقة يعمان
التاريخ : 05-09-2019 09:48:21 المشاهدات: 1182

وطنا اليوم-عمان:انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر من صباح الخميس، أزمات السير الخانقة، في معظم شوارع العاصمة عمّان.

وأظهرت صور خرائط "غوغل" انتشار الازمات خاصة في مناطق: دوار الداخلية امتداداً بتقاطع الشميساني والرابع ودوار عبدون باتجاه جنوب العاصمة قبل اغلاقه، بالاضافة الى دوار المدينة الرياضية وحتى الجامعة الاردنية .

كما أظهر مقطع فيديو ، اغلاق تقطاع الشميساني في محيط الدوار الرابع، من الداخلية باتجاه الدوار الرابع ذهابا واياباً.

كما تشهد منطقة دواري الخامس والسادس ازمات مرورية خانقة.

يشار الى ان الانتشار الامني المكثف منذ الصباح في منطقة الداخلية والدوار الرابع تحسبا لاعتصام المعلمين ساهم ايضا في الازمات المرورية.


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