جمعية الإخوان تشعر بالقلق وتؤكد : الطلبة هم الخاسر الأكير

وطنا اليوم-عمان:دعت جمعية جماعة الإخوان المسلمين، المعلمين في الاردن، الى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية ، وذلك في معرض تعليقها على اعتصام نقابة المعلمين .

وقالت الجمعية في بيان، "نشعر بالقلق من الدخول بأزمة سيكون الخاسر الأكبر فيها هم أبناؤنا الطلبة بشكل خاص والوطن بشكل عام".

وتاليا نص البيان:

تتابع جمعية جماعة الإخوان المسلمين تداعيات الأزمة التي تلوح بالأفق بين نقابة المعلمين والحكومة على إثر دعوة الاعتصام الذي دعت اليه النقابة للمطالبة بعلاوة 50% على رواتبهم، وإننا إزاء هذا الأمر نوضح ما يلي:

1- تؤكد الجماعة على الشرف العالي والمكانة المرموقة التي تحتلها مهنة المعلم، وعلى الدور الوطني المرموق الذي يساهم به المعلمون ببناء الأجيال ورفعة الأوطان، الأمر الذي يجعلنا جميعا مدينون لهم ما حيينا.

2- إن تراجع الحالة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع الأردني عامة ولموظفي الدولة خاصة أصبح يشكل حالة وظاهرة مقلقة، وعلى الحكومة اتخاذ الحلول الإبداعية التي من شأنها الخروج من هذه الحالة بأسرع وقت ممكن.

3- تؤكد الجماعة على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، ونشعر بالقلق من الدخول بأزمة سيكون الخاسر الأكبر فيها هم أبناؤنا الطلبة بشكل خاص والوطن بشكل عام.

4- نطالب الحكومة بالتعامل الحكيم مع هذه الأزمة وعدم الإساءة من أي جهة لفئة المعلمين، كما نطالب الجميع بالجلوس على طاولة الحوار الجاد والملتزم لوضع خارطة طريق تضمن الوصول الى حلول مناسبة من شأنها الخروج بسلام من هذه الأزمة.