 وطنا نيوز -الصحراوي يحصدُ أرواح الأردنيين .. أخطاءٌ بشرية وغيابٌ حكومي
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الصحراوي يحصدُ أرواح الأردنيين .. أخطاءٌ بشرية وغيابٌ حكومي
التاريخ : 05-09-2019 09:38:04 المشاهدات: 1527

وطنا اليوم-عمان:فُجع الأردنيون مساء الأربعاء، بنبأ وفاة 5 أشخاص، معظمهم من عائلة واحدة، اثر حادث سير مروع وقع على الطريق الصحراوي وتحديداً في منطقة القطرانة.

هذا الحادث المروع، لم يكن الأول الذي أروح الأردنيين وعائلاتهم، ولن يكون الأخير نظرا لبعض النقط الخطرة على الطريق الصحراوي.

هذه الحوادث أبقت الحزن في نفوس الأردنيين أجمع، لما تحمله من مآسي مرت على العديد من العائلات التي فقدت أبناؤها وأقاربها بين الحين والآخر على الطريق الصحراوي.

وهنا يدور التساؤل، من المخطئ ومن يتحمل المسؤولية؟.

الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعو امس الاربعاء، السائقين الى التريث كثيراً على الطريق الصحراوي، وعدم ارتكاب الأخطاء التي قد تودى بحياتهم وحياة أبنائهم.

وعلى الجهة الأخرى، حمل الأردنيون المسؤولية الكاملة للحوادث التي تقع على الطريق الصحراوي للحكومةات المتعاقبة التي غابت عن مشهد معالجة الطريق الصحراوي، وتأخرت في اعادة تأهيله، الأمر الذي دفع بعمل العديد من التحويلات المرورية التي أزهقت أرواح الكثير كونها غير مؤهلة ، بحسب ما ذكر بعض الناشطين.

مآسي الطريق الصحراوي التي لم تعرف الحكومة تداركها، أثارت غضب الأردنيين بين الحين والآخر، حتى أصبحوا يتخوفون من السير عليه كونه يسمى بـ "طريق الموت".


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