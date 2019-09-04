مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة الخميس

وطنا اليوم-عمان:بدأت المملكة بالتأثر تدريجياً بامتداد كُتلة هوائية مُعتدلة الحرارة ، لذلك يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل اضافي يوم الخميس بحيث تصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 3 درجات مئوية تقريباً ويُتوقع أن يستمر تأثيرها خلال الأيام القادمة بمشيئة الله بالتزامن مع بداية فصل الخريف من ناحية رزنامة الأرصاد الجوية.

وبحسب طقس العرب، يسود طقس معتدل في مختلف مناطق المملكة خلال ساعات نهار يوم الخميس بينما يكون حاراً نسبياً في البحر الميت والعقبة والأغوار ، ويُتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى حدود 28 - 29 مئوية تقريباً في العاصمة عمان ومعظم المدن الأردنية ، كما تظهر الغيوم المنخفضة في ساعات الفجر والصباح الباكر نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة النسبية في مختلف مناطق المملكة.

هذا وتهب رياح غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات العصر خاصة في المناطق الجبلية من المملكة.

وخلال ساعات الليل توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل حدود 18مئوية فقط في العاصمة عمان على سبيل المثال ومختلف المدن الأردنية ، كما تميل درجات الحرارة الى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والفجر وتهب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً بحيث يصبح الطقس أكثر برودة.