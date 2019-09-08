الرئيسية | محليات وزير الصحة يمارس مهنة الطب

وطنا اليوم-عمان:تولى وزير الصحه الدكتور سعد جابر خلال زيارة فجائية الى مستشفى الأمير حمزة مساء الاربعاء، اطلع خلالها على سير العمل. واطمأن الوزير على المرضى الراقدين على أسرة الشفاء وأجرى فحوصات سريريه لبعضهم واطمأن على أحوالهم. وجال في أقسام المستشفى واطلع على جودة الخدمات المقدمة وسير العمل فيه. كما واستمع الى الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المناوبة في أقسام المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات والاحتياجات، لبث الأثر الطيب في نفوس الكوادر كافة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر