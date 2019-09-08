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وزير الصحة يمارس مهنة الطب
وطنا اليوم-عمان:تولى وزير الصحه الدكتور سعد جابر خلال زيارة فجائية الى مستشفى الأمير حمزة مساء الاربعاء، اطلع خلالها على سير العمل.
واطمأن الوزير على المرضى الراقدين على أسرة الشفاء وأجرى فحوصات سريريه لبعضهم واطمأن على أحوالهم.
وجال في أقسام المستشفى واطلع على جودة الخدمات المقدمة وسير العمل فيه.
كما واستمع الى الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المناوبة في أقسام المستشفى للارتقاء بمستوى الخدمات والاحتياجات، لبث الأثر الطيب في نفوس الكوادر كافة.
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