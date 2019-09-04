طقس العرب : تشكل السيول ستبدأ مبكراَ بالأردن

وطنا اليوم-عمان:بالتزامن مع بداية فصل الخريف من ناحية علم الأرصاد الجوية، قام فريق التنبؤات الجوية طويلة المدى في طقس العرب بإطلاق سلسلة من النشرات الموسمية للوطن العربي بما فيها الأردن، وتتعلق بالتوقعات الجوية للأشهر الثلاثة المقبلة ( أيلول – تشرين أول – تشرين ثاني 2019) وسلوك درجات الحرارة والأمطار في مختلف مناطق المملكة.

ما هي التوقعات الموسمية لخريف 2019 ( أيلول – تشرين أول – تشرين ثاني 2019)

يراقب طقس العرب احتمالات تشكل السيول في عدد من مناطق المملكة، وذلك نتيجة امتداد كتل هوائية باردة نحو المنطقة، تعمل على نشوء طقس غير مستقر وتباين في درجات الحرارة، ومع ذلك فإن خريف 2019 سيغلب عليه أجواء ذات طابع دافئ.

وتشير التنبؤات الجوية طويلة المدى في طقس العرب، إلى أن فرص الأمطار لهذا الخريف ستبدأ مبكرًا، اعتبارًا من النصف الثاني من شهر أيلول.

كيف يصدر طقس العرب النشرة الموسمية لفصل الخريف؟

اعتمد كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب لإصدار النشرات الموسمية على مجموعة من الخوارزميات والمعادلات الرياضية والمُطورة داخلياً عبر تجميع مختلف البيانات الجوية العالمية، كما استخدم بعض البرامج المُطورة عبر الذكاء الاصطناعي والتي تعطي صورة مبدأية عن توقعات الطقس خلال الأشهر المقبلة للمملكة بما فيها توقعات درجات الحرارة والأمطار . ويتم إصدار هذه النشرة الجوية مطلع كل شهر ويتم الحديث فيها عن توقعات الثلاثة أشهر المقبلة بشكل تفصيلي ومُعمق.

ما هي الفائدة من النشرات الموسمية لفصل الخريف؟

تكمن الفائدة المرجوة من مثل هكذا نشرات فصلية، في مساعدة مختلف القطاعات في التخطيط المُبكر لفصلي الخريف والشتاء على حد سواء ولا سيما القطاع الزراعي الذي يبني مخططاته الزراعية اعتماداً على هذه النشرات الجوية الخاصة والتي تساعد على جني وتحقيق الأرباح وتقليل الخسائر الناتجة عن بعض الظواهر الجوية القوية مثل السيول والصقيع والثلوج والرياح العاتية وذلك عبر استغلال هذه المعلومات، إضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي تستفيد من النشرات الجوية، مثل القطاعات التجارية، قطاع الملابس، قطاع الطاقة وغيرها.