 وطنا نيوز -الأردن يدين الهجوم الإرهابي على السفارة الرومانية في كابول
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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على السفارة الرومانية في كابول
التاريخ : 04-09-2019 07:59:51 المشاهدات: 1133

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشدة الهجوم الذي تعرضت له السفارة الرومانية في العاصمة الأفغانية كابول فجر الثلاثاء، واسفر عن مقتل احد العاملين بالسفارة واصابة اخرين وتدمير جزء كبير من مبنى السفارة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة إن الاردن يدين بشدة الحادث الإرهابي الذي تعرض لها مبنى سفارة الجمهورية الرومانية الصديقة، واصفا اياه بأنه خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف بشأن صون وحماية البعثات الدبلوماسية واحترامها.

وعبر الناطق الرسمي عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة بالمتوفى وتمنياته للمصابين الشفاء العاجل.


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