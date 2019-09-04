 وطنا نيوز -الموافقة على انتداب 15 موظّفاً إلى مؤسسة الغذاء والدواء
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الموافقة على انتداب 15 موظّفاً إلى مؤسسة الغذاء والدواء
التاريخ : 04-09-2019 07:55:08 المشاهدات: 1082

وطنا اليوم-عمان:وافق رئيس الوزراء عمر الرزّاز، الأربعاء، على انتداب 15 موظفاً من وزارة الصحّة ومستشفى الأمير حمزة إلى المؤسّسة العامة للغذداء والدواء، استجابةً لمطالب القطاع الخاصّ، ولغايات التسهيل على المراجعين، وضمان سرعة الإجراءات، ومعالجة مشكلة نقص الموظفين في المؤسّسة.

ويأتي القرار بهدف تسهيل آليّة العمل، وضمان سلاسة الإجراءات وسرعتها.

وطلب رئيس الوزراء من المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء تزويده بتقرير حول الآليّات الجديدة التي تضمن حسن سير العمل، وسرعة الإجراءات، بعد انتداب الموظفين، والتأكُّد من أنّ هذا القرار سيؤثّر بشكل إيجابي من حيث سرعة اتخاذ القرار.


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