وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لإقراره .

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية مثلما يعمل مشروع القانون على إعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة وتصويب أوضاع القائم منها بحيث لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن لا يزيد عدد الفروع على 50 فرعاً.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة لسنة 2019 ، والذي جاء ترشيداً للانفاق من الموازنة العامة وتخفيفا من العبء على موازنة وزارة البيئة فيما يتعلق بالمصاريف الادارية والتشغيلية للصندوق ورواتب الموظفين والمستخدمين ومكافات اللجان الفنية وعوائد الخدمات التي تقدم للصندوق الذي له موازنة مستقلة عن موازنة الوزارة وله حساب مستقل لدى البنك المركزي .

ويحدد النظام اوجه الانفاق من اموال الصندوق لغايات تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الغاء نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019 والذي جاء تنفيذا لقرار الهيئة العامة للنقابة بالغاء نظام التقاعد لعدم جدوى الصندوق .

وبموجب النظام الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية 3 اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق ومدقق الحسابات القانوني للنقابة لغايات حصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا، واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله .

وستنسب اللجنة الى مجلس النقابة بتسديد اي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للغير واعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة واعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها وتوزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة .

الى ذلك وفي ضوء صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في وقت سابق قرر مجلس الوزراء الموافقة على انفاذ النظام اعتبارا من تاريخ 1/ 10 / 2019 .

يشار الى ان المادة الاولى من النظام تنص على ان يعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء علما بان دائرة قاضي القضاة قامت باعداد المتطلبات اللازمة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم.