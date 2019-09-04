الرئيسية | محليات النفط العراقي يصل الأردن .. هل ينعكس على أسعار المحروقات؟

وطنا اليوم-عمان:وصلت الى الأردن اليوم الاربعاء اول شحنة من النفط الخام العراقي المصدر الى المملكة بواقع 10 الاف برميل يوميا تنقل برا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شباط الماضي.

وعقبت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح للصحفيين على وصول أول شحنة نفط قائلة،"بوصول طلائع شحنات النفط العراقي اليوم ننتقل بعلاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة الى مرحلة جديدة ترسخ نهجا يقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضافت، باستيراد النفط من السوق العراقي ندشن عهدا جديدا للنقل البري بين البلدين بإعادة الحياة لهذه الطريق وخدمة المجتمعات المحلية على امتدادها في الأردن والعراق، مشيدة بجهود الاشقاء في العراق التي اثمرت عن انجاز هذا الجزء المهم من التعاون الطاقي بين الجانبين بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين الشقيقين

وأكدت زواتي أهمية مذكرة التفاهم التي يشتري بموجبها الأردن نفط العراق خام كركوك بأسعار تعادل خام برنت يحسم منها كلف النقل وفرق المواصفات، في تشغيل اسطول النقل البري بين البلدين وفتح المزيد من فرص العمل غير المباشرة لدى الجانبين.

وأعربت زواتي عن املها ان نشهد قريبا انجاز المزيد من مشاريع التعاون الطاقي بين الاردن والعراق خاصة الربط الكهربائي المشترك وانبوب تصدير نفط البصرة عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر.

وكان الأردن والعراق قد وقعا في شهر شباط 2019 مذكرة تفاهم يستورد بموجب النفط الخام العراقي(نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل في اليوم تشكل 7% من الاحتياجات الكلية للمملكة، قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

من جهته، قال الخبير في قطاع الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي ان وصول النفط العراقي ضمن مذكرة تفاهم تتضمن استيراد الأردن 10 آلاف برميل نفط و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل خام برنت العالمي يشكل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الاردني.

وبين أن التسعيرة المحلية للجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن تركز على أسعار النشرات النفطية العالمية دون النظر إلى أي منحة نفطية أو سعر تفضيلي تحصل عليه الحكومة، لافتا الى ان بعض الشركات تستورد جميع احتياجاتها مكررة من الخارج بالسعر العالمي، مستبعدا ان تنخفض أسعار البنزين والسولار والكاز المباعة للمستهلك بعد تنفيذ الاتفاق.

وقال الشوبكي إنه وبسبب ارتفاع حجم الضرائب والرسوم والبدلات المفروضة في السنوات العشرة الأخيرة على المشتقات النفطية والتي جُمعت بما يسمى الضريبة المقطوعة والتي تشكل ما نسبته 30-60% من السعر الحالي يصبح من الصعب أن تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه قبل عقد من الزمن حتى لو وصل النفط للأردن بسعر تفضيلي أو منخفض.

ولاحظ أن الحكومة الأردنية ستجني من اتفاقية النفط مع العراق بسعر تفضيلي مبلغ 58,4 مليون دولار تدعم الإيرادات وتساهم في الحد من عجز الموازنة، وان هذا الرقم قابل للزيادة إذا ما زادت الكمية الموردة للأردن عن 10 آلاف برميل حيث تبلغ طاقة الاستيعاب والتكرير لمصفاة البترول الأردنية من 100-120 ألف برميل يومياً.

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