الخشمان: نريد انجاز والجلوس مع المعلمين واجب لحل مشكلتهم

وطنا اليوم- قال النائب السابق محمد الخشمان ان التصريحات الحكومية المتكررة لم تقدم حلولا لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحكومة العمل والانجاز حتى تكسب ثقة الناس، وحول مطالب نقابة المعلمين طالب الخشمان بالجلوس معهم والتوصل الى حلول لانهم الشريحة الاكبر في مجتمعنا التي تستحق الدعم والرعاية، وقد نشر على صفحته في الفيس بوك مايلي:

وبعدين مع هالحرب اللي ما الها معنى غير تخريب كل جميل في هالبلد ؟؟ انتوا بعقلكوا لما تناكفوا 150 الف معلم مسؤوليين عن 2 مليون مواطن اردني وعائلاتهم يصل الرقم الى 5 مليون اردني ؟؟؟ الحوار المنطقي هو الحل وليست العنجهيه .. مش ملاحظين انه كل الشعب متعاطف معهم ؟؟؟؟ بلشانيين بالتصاريح الرنانه والتي لم يعد احد يصدقها او يهتم لها وتاركين اهم قضيه على مستوى الوطن ؟؟؟ يا مسؤولين يا كرام تصريحاتكم هي لاقناع صاحب القرار انكم قمتم وتقوموا بواجباتكم ... بحب احكيلكم انه صاحب القرار بدو انجاز على ارض الواقع تماما مثل الشعب الي مش شايف الا شو بزنيس وتصاريح بدون افعال . انصحكم ان تتركوا خخططكم واحلام اليقظه وان تجلسوا اليوم قبل غدا مع ممثلي قطاع التعليم ومحاولة الوصول الى تفاهم وخطه قابله للتطبيق مقابل رفع سوية التعليم والأنجاز في بناء الأجيال وحتى يكون لدينا جيش من المثقفين بدلا من ما نشهده حاليا في اسواق العمل من مخرجات التعليم والثقافه ...

اجلسوا معهم وحاوروهم وتوصلوا الى اتفاق بدلا من منع واستخدام اساليب التهديد والوعيد فانتم تعلمون ان هذا لن يفيدكم بشئ.

وانتم معشر المعلمين نرجوكم ان تكونوا على قدر المسؤوليه والمطالبه بما ترونه ونراه معكم حقوق اضافيه ضمن القنوات الديمقراطيه المعهوده وبشكل لا يؤثر على المسيره التعليميه لأبنائنا الطلبه .. فالقصه لن تنتهي بالأعتصامات بل تذكروا ما سيرسخ في ذهن طلابكم مستقبلا عن مثل هذه الأجراءات واستخدامهم كوسيله لتحقيق المتطلبات .

مرة اخرى على الجميع من كلا الأطراف الجلوس فورا للوصول الى تفاهمات وعدم الدخول في معارك يخرج منها الأردنيين بالخسائر الفادحه على المدى القريب والبعيد .