الرئيسية | محليات الكلالدة: الإعلام شريك رئيسي في العملية الانتخابية

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن الاعلام شريك رئيسي وعامل مهم من عوامل نجاح العملية الانتخابية. وبين الكلالدة خلال لقائه اليوم الاربعاء، عددا من رؤساء تحرير وناشري المواقع الالكترونية، ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركائها، أن الاعلام تقع على عاتقه مسؤولية الرقابة على الهيئة والشراكة في التوعية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها، منوها الى أن الاعلام هو عين المواطنين على اجراءات الهيئة في التعامل مع اي قضية لها علاقة بالشأن الانتخابي ومدعو الى تصحيح بوصلة الهيئة اذا رأى بأنها قد حادت عن المسار. واضاف أن الهيئة عملت على تقييم المدربين فيما يخص كوادر ومنظومة الربط الالكتروني كما قامت بتنفيذ برنامج شامل لتقييم المدربين على اجراءات العملية الانتخابية. وقال الكلالدة: إن الهيئة عقدت العديد من الدورات التدريبية للموظفين بهدف اكسابهم المهارات اللازمة التي تحتاجها طبيعة عمل الهيئة كاللغة الانجليزية ومهارات القيادة، بالإضافة الى عقد دورات تدريبية للقطاعات الشبابية في الاحزاب السياسية شملت ادارة النزاعات واستراتيجيات التفاوض والصراع والتوسط لشركاء العمليات الانتخابية. واوضح أن الهيئة اطلقت هذا الاسبوع برنامجا تدريبيا خاصا بمنسقي التوعية والتثقيف المدني في المدارس الاردنية وذلك بالتعاون مع المعهد الديمقراطي، ضمن مشروع "أنا أشارك"، تناول العديد من المحاور المتعلقة بالعملية الانتخابية، والاطار التشريعي لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والاتفاقيات الدولية، والحق في الانتخاب، ودور الشباب في العملية الانتخابية، والدعاية الانتخابية والتوعية والتثقيف والاقتراع والفرز. وكشف الكلالدة أن النية تتجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين بهدف الالمام بمراحل العملية الانتخابية والنصوص القانونية الناظمة لها.

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