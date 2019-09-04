هل تعمدت الحكومة افقار وتجويع الأردنيين !

وطنا اليوم-عمان:يتحمل وزير التخطيط محمد العسعس مسؤولية تصريحاته التي ادلى بها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المنعقد في البحر الميت والتي تمثلت بقوله ان مصفوفة الاصلاح وضعت كما ارادها الاردن والحكومة ملتزمة بتنفيذها.

ومن هنا وبحسب مراقبين في الشأن الاقتصادي اكدوا انهم ذهلوا من تصريحات العسعس التي تحمل بطياتها ان الحكومة هي من اختارت الممارسات التي ادت الى تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين واوصلتهم الى الافقار والافلاس.

وتساءلوا عن تضارب التصريحات الحكومية حول ارتباط القرارات بصندوق النقد وهو ما اكده رئيس الوزراء السابق هاني الملقي حول قانون الضريبة اثناء اجتماعه مع مجلس النقباء داخل مجلس النواب في حزيران عام 2018، واليوم يطل علينا وزير التخطيط ليقول ان صندوق النقد يطلب والاردن يقرر ما يشاء فهل فعليا ان الاردن قرر ان يقسو على ابنائه بهذا الشكل؟!

تصريحات العسعس لم تكن بمكانها وكان من باب اولى للحكومة ان تكون اكثر شفافية ووضوحا كما كانت سابقتها فيما يتعلق بضغوطات صندوق النقد الدولي دون مزيد من الاستعراض غير المبرر، فاذا كان التجويع والضغط على المواطنين قرارا حكوميا من دون ضغوط فهذا يعني ان الحكومة لا تعمل وانما تستسهل على نفسها الحلول برفع الضرائب وفرض المزيد منها دون تردد مما يعني ان الفريق الاقتصادي الحكومي لايقوم بدوره ويتوجب عليه الرحيل.