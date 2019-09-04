تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

وطنا اليوم-عمان:أجرى وزير الداخلية سلامة حماد عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت تعيين وترفيع عدد من الحكام الاداريين من كادر الوزارة.

وقرر حماد ترفيع عدد من مدراء الاقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف اعتبارا من اليوم وهم بندر الزبن وامجد الفايز وسطام المجالي وياسين الحسبان وشادي البخيت وخالد القرارعة ومحمد الشبلي ومؤيد القاضي وعطا الله النويقه وصفوان المبيضين.

كما قرر حماد تعيين عدد من الموظفين الاداريين من كادر وزارة الداخلية بوظيفة مدير قضاء اعتبارا من يوم غد الخميس وهم ماهر الشيشاني وحسام النوايسة وماجد الطوالبة وموفق هليبان ومامون العقده ومنجد القاضي ومحمد الذويخ وسفيان العلياني وخلف القاضي وعلي الجماعين ورامي عبيدات ورامي الختاتنة