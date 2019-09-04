الرئيسية | محليات الوزني : بسبب إخبارية كدنا ان نسئ لأنفسنا وللاستثمار بالأردن

وطنا اليوم-عمان : قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، إن جلالة الملك يبدي اهتماما كبيرا بموضوع الاستثمار، والتسهيل على المستثمر المحلي وجلب الاجنبي.

وأضاف خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني في البحر الميت، أن رضا المستثمر هو الاساس.

وأشار إلى أن تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وتقرير التنافسية، عبارة عن تغذية راجعة من المستثمرين.

وأكد أن "هناك 10 جهات إذا لم تتعاون معنا لن يتقدم الاستثمار"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون جهد الاستثمار في جهة واحدة.

كما أكد على أن توقيع اتفاقية بين صندوق الضمان والهيئة، يعطي دفعة للهيئة.

وكشف عن تراجع الأردن بشكل كبير في تقرير التنافسي، حيث تراجع الأردن من المرتبة 95 إلى 104.

وتابع: "يجب أن نعمل خطوات جديدة لكي نعود لما كنا عليه في تقرير التنافسية، ثم علينا أن ننتقل الى مستوى متقدم، فالأردن قادر أن يكون في المراتب الأولى"، واستشهد الوزني بأفغانستان التي قفزت 16 درجة على تقرير بيئة الاعمال خلال عام واحد.

وبين أن الهيئة تدرس تنافسية وهوية المملكة والمناطق، وقال: "الأردن 12 محافظة وكل محافظة لها خصوصية، ونستيطع ان نستطقب المستثمر المناسب".

وكشف عن وجود 23 قضية عالقة لدى الهيئة يجب أن لا تكون موجودة.

وشدد على ضرورة خدمة المستثمر بعد القيام باستثماره، قائلاً "إن هناك جهات تحركت على استثمار مهم لمستثمر كبير بناء على اخبارية من شخص، ولولا تدخلنا ومنع ذهابهم لكنا اساءنا لانفسنا وللاستثمار بالأردن".

وأشار إلأى ضرورة ربط هذه الاخباريات بهيئة الاستثمار حتى تتعامل معها، وحتى لا تسيء للأردن.

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