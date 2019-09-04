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هل بدأت عمّان بالتحلل من حسابات الرياض بعلاقاتها بالدوحة؟
وطنا اليوم-عمان:يشير بارومتر العلاقة بين الأردن وقطر إلى انفتاح كبير وتسارع في الوتيرة، وسط توقعات بأن يجري الأمير تميم بن حمد آل ثاني زيارة إلى عمّان، عقب اتصال هاتفي جمعه بالملك عبد الله الثاني الأحد الماضي.
وفي اليوم نفسه، استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مطار ماركا العسكري، نظيره القطري، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم ووفدا مرافقا له.
وسبق ذلك تبادل السفراء بين البلدين، وسط توقعات، كشف عنها الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمي، بأن تتوج العلاقات بتحضيرات قريبة لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للأردن، ولقاء الملك عبدالله الثاني.
التخلص من الضغوط
وتابع: "وبالتالي لم يعد هناك من يستطيع أن يدافع عن موقف السعودية في السياسة الخارجية، وهذا يخفف الضغط على صانع القرار الأردني".
ويبدو أن الموقف الأردني الرسمي بدأ بمراجعة مواقفه السياسية عقب انحياز دول خليجية لخطة السلام الأمريكية او ما تعرف بـ"صفقة القرن"، وسارعت الدبلوماسية الأردنية إلى فتح الخطوط مع دول عربية وإسلامية، ومن بينها تركيا لمواجهة أي ضغوط اقتصادية، على خلفية موقفه من القضية الفلسطينية.
وحول تأثير هذا التقارب مع قطر، لا تعتقد طهبوب أن ذلك سيؤثر سلبا على علاقات الأردن مع السعودية والإمارات.
وأوضحت: "علاقتنا قوية مع دولة الإمارات والملك أكد على ذلك في أكثر من مناسبة وخلال زيارته الأخيرة، وكذلك تربطنا علاقة طيبة مع السعودية وهي تعتبر امتدادنا، والسياسة الأردنية لا تخلط الأوراق وتعمل على التوازن مع الجميع".
اقتصاديا، رحبت قطاعات تجارية أردنية مختلفة بعودة العلاقات الأردنية القطرية إلى طبيعتها.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين "نائل الكباريتي"، إن العلاقات بين البلدين عادت اليوم "إلى المسرب الصحيح، رغم أننا كقطاع خاص علاقتنا كانت بأفضل أحوالها طوال الفترة السابقة".
وتابع: "واليوم نحن كقطاع خاص ننظر إلى قضيتين أساسيتين: قضية تصدير السلع والخدمات، وقضية العمالة الأردنية".
وأوضح أن "قطر فتحت المجال لعشرة آلاف أردني للعمل، لكن الحكومة لم تعرف كيف تتعامل مع الأمر".
وبحسب الكباريتي، فإن "عودة العلاقات رسميا تسهل على التجار تصدير بضائعهم بدون معوقات وبدون قرارات سياسية".
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