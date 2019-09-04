حرب بيانات بين التربية المعلمين والأهالي حائرون

وطنا اليوم-عمان:تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى.

وجاء ذلك على خلفية اعتصام احتجاجي ينوي المعلمون تنفيذها غدا قرب الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50% على رواتبهم.

وأعلن فيه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية “منع إقامة الوقفة قرب الدوار الرابع ودوار الدخلية”، ملوحا بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك”.

لكن نقابة المعلمين ردت بتأكيدها على “إقامة الفعالية الاحتجاجية في مكانها وزمانها المقرر مسبقا”، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس قرب الدوار الرابع.

وفي خطوة أخرى، اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن “الدعوة إلى التغيّب عن المدارس يوم غدٍ وحث الطلبة على عدم الداوم أمر غير قانوني”.

وأكدت على لسان ناطقها الإعلامي وليد الجلاد “ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تشدد على التقيد بالدوام”.

وكبديل عن تنفيذ الوقفة على الدوار الرابع، قال مصدر في وزارة الداخلية أنها “سمحت بتنفيذها في الساحة المقابلة لمجلس النواب”.

وبررت موقفها بأن منطقة دواري “الرابع والداخلية تشهد حركة مرورية كثيفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بإعاقة حركة المواطنين والمركبات وتعطل سير الحياة اليومية”.

لكن أكد نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة رد بالتأكيد على أن النقابة “ماضية في تنفيذ وقفتها الاحتجاجية على الدوار الرابع يوم غد الخميس”.

وشدد على “حرص النقابة على عدم تعطيل حركة السير، وذلك بتنظيم الوقفة بما يضمن انسيابية المرور بمختلف الاتجاهات ولمدة محدودة”.

وفيما يخص توقيت الوقفة في الساعة الثانية عشرة، الذي يتقاطع مع دوام المدارس، وخصوصا ذات الفترتين، قال النواصرة إن النقابة “لن تغير مكان وزمان الوقفة الساعة الثانية عشر يوم غد الخميس.، إلا إذا وافقت رئاسة الوزراء على منح المعلمين علاوة 50%من الراتب الأساسي للمعلمين”.

وأضاف ان علاوة 50% هي حق مستحق للمعلمين منذ عام 2014 ولن يتم التنازل عنها باعتبارها الحد الأدنى للحياة الكريمة للمعلمين.

وبين أن الوقفة الاحتجاجية ليوم غد هي سلمية وحق دستوري وقانونية كونها تتعلق بالعلاوة 50% وليس لها عناوين اخرى.

إلى ذلك، شددت وزارة التربية على أن “يوم غد الخميس هو يوم دوام في جميع المدارس، وأن من شأن عدم ذهاب الطلبة إلى المدارس إعاقة العملية التعليمية”.

وقال الجلاد إن “التعليم حق أساس للطلبة كفله الدستور، ولا يجوز أن يدعو أحد الطلبة أو أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس”.

وشدد على أن “من يقرر الدوام في المدارس هي وزارة التربية وهي صاحبة الصلاحية والولاية في ذلك وليس لأحد سواها”.

وصباحا، كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا أكّدت فيه على “احترامها للدور الكبير الذي يضطلع به المعلم الذي يحمل رسالة كبيرة”.

وقال الجلاد إن الوزارة “تؤكد على احترامها للمعلم ودوره وقدسية رسالته وعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه”.

وشدد على أن “أبواب الحوار كانت ولا زالت مفتوحة ولم تغلق يوماً، فالمعلمون قوام العملية التعليمية”.

وأشار إلى أن الحكومة “ملتزمة بنظام مزاولة المهن التعليمية الذي تم التوافق عليه من خلال تعديلات صادق عليها مجلس النقابة السابق، بما يراعي تحسين وضع المعلم وينعكس إيجاباً على العملية التعليمية”.

ولفت إلى أن “النظام ربط الحافز بالأداء”، مبيناً أن “العلاوة قد تصل إلى 250%.”

وأوضح الجلاد أن كلفة “علاوة الـ 50 % التي تطالب بها نقابة المعلمين على الخزينة تصل إلى 112 مليون دينار”.

لكن النقابة سارعت بدورها للرد في بيان آخر قالت فيه “إن نقابة المعلمين الأردنيين تنتهج الحوار سبيلا لتحقيق مطالب المعلمين المحقة والمستحقة وعلى رأسها علاوة الـ50%، وتنوه إلى أنها لم تغلق أبوابها أمام أي جهة ترغب في الحوار”.

كما أكدت النقابة؛ أنها “طرقت أبواب الحوار مع الحكومة عبر مراسلاتها ومحادثاتها المباشرة وغير المباشرة، إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف، ونقض ما تم الاتفاق عليه قبل عدة سنوات بكفالة وضمان النواب في المجلس السابع عشر”.

وقالت “لم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية، والالتفاف على مطالب المعلمين وتجاهل حقيقة ما وصل إليه الميدان من احتقان، وما يتحمله من معاناة”.

ولفتت “إن ما تحاول الوزارة إشاعته، من أنها ملتزمة بالنظام المهني الذي يربط الحافز بالأداء، فهذا إدعاء، وفي حقيقته يربط العلاوة بوفرة الميزانية، والظرف المناسب، ويحصر الزيادة بنسبة ضئيلة من كوادر وزارة التربية والتعليم، وحتى هذه النسبة لا تحصل على ما استحقت من علاوة وهمية إلا بتوفر الظرف المالي المناسب في الخزينة”.