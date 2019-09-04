الرئيسية | محليات البطاينة يشتكي هجرة العمالة الأردنية الماهرة

وطنا اليوم-عمان:اشتكى وزير العمل، نضال البطاينة، من طبيعة سوق العمل في الأردن، معتبرا أنها تصدر عمالة ماهرة وتستورد عمالة غير ماهرة.

وقال إن الحكومة تجري مباحثات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين بدل العمالة الوافدة، ثم العمل على رفع الحد الأدنى للأجور.

وخلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي الأردني في البحر الميت، الاربعاء، تحدث البطاينة عن عدد من السلبيات التي تواجه سوق العمل، على رأسها ارتفاع نسبة البطالبة وعدد العمالة الوافدة الكبير.

وعزا البطاينة اقبال الأردنيين على القطاع العام بشكل كبير، إلى عدم وجود شعور كافي بالأمان الوظيفي والاستقرار في القطاع الخاص، ما يتطلب تشريعات حكومية تجعل هذا القطاع مستقر.

وكشف البطاينة عن توجه حكومي لتأسيس المجلس الوطني للتشغيل برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من الجهات الحكومية لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الحكومة ستغلق عددا من الوظائف أمام العمالة الوافدة.

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