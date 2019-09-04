 وطنا نيوز -التربية: نحن أصحاب الولاية ومن يقرر دوام المدارس
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التربية: نحن أصحاب الولاية ومن يقرر دوام المدارس
التاريخ : 04-09-2019 02:06:37 المشاهدات: 1514

وطنا اليوم-عمان:  أكّد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الدعوة إلى التغيّب عن المدارس يوم غدٍ وحث الطلبة على عدم الداوم أمر غير قانوني.

وأكد الجلاد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تشدد على التقيد بالدوام.

وشدد أن يوم غد الخميس هو يوم دوام في جميع المدارس، وأن من شأن عدم ذهاب الطلبة إلى المدارس إعاقة العملية التعليمية.

وقال الجلاد إن التعليم حق أساس للطلبة كفله الدستور، ولا يجوز أن يدعو أحد الطلبة أو أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وشدد على أن من يقرر الدوام في المدارس هي وزارة التربية وهي صاحبة الصلاحية والولاية في ذلك وليس لأحد سواها.


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