نقابة المعلمين: لا تغيير على مكان وزمان وقفة الخميس

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أن الوقفة الاحتجاجية للمعلمين قائمة في زمانها ومكانها الخميس 5-9-2019م الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، وأن ما يشاع عن تغيير مكانها، لا أساس له من الصحة.

وأضاف: نتمنى أن تتمتع الحكومة بحس المسؤولية، ولا تقوم بإغلاق الطرق والاضرار بمصالح الناس، وعرقلة حق المعلمين الدستوري بالتعبير عن رأيهم.