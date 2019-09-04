 وطنا نيوز -نقابة المعلمين: لا تغيير على مكان وزمان وقفة الخميس
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نقابة المعلمين: لا تغيير على مكان وزمان وقفة الخميس
التاريخ : 04-09-2019 01:40:17 المشاهدات: 1416

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أن الوقفة الاحتجاجية للمعلمين قائمة في زمانها ومكانها الخميس 5-9-2019م الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، وأن ما يشاع عن تغيير مكانها، لا أساس له من الصحة.

وأضاف: نتمنى أن تتمتع الحكومة بحس المسؤولية، ولا تقوم بإغلاق الطرق والاضرار بمصالح الناس، وعرقلة حق المعلمين الدستوري بالتعبير عن رأيهم.


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