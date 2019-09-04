الرئيسية | محليات مقاطعة واسعة للمنتدى الاقتصادي والرزاز يُلمح لبقاء الحكومة والنواب

وطنا اليوم-عمان:علم إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تهرب من حضور الجلسة الاولى للمنتدى الاقتصادي الاردني الثاني الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الأربعاء في البحر الميت ، مما اضطر اللجنة المنظمة للمنتدى من إلغائها

ووفق المعلومات فإن الرزاز ابلغ رئيس المنتدى النائب خير ابو صعيليك اعتذاره عن الجلسة الحوارية الاولى للمنتدى تحت عنوان الى اين نتجه ومدتها ٤٥ دقيقة، بسبب عدم وجود اجابات لدى الحكومة على الأسئلة التي سيتم طرحها على الرئيس الرزاز مما أثار استياء المنظمون والحضور على حد سواء

هذا واكتفى رئيس الوزراء بكلمة في الجلسة الافتتاحية بصفته مندوبا عن راعي الحفل جلالة الملك تطرق فيها للحديث عن الوضع الاقتصادي عموما بحديث لم يأت به بأي جديد

واكتفى الرزاز بإشارات لوجود تشريعات اقتصادية جديدة وتحدث عن إيرادات الحكومة من مجمل الضرائب كذلك تطمينه على الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي

وعلم من مصادر مطلعة أن القطاعات التجارية وجمعية رجال الأعمال الاردنيين، قرروا مقاطعة أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي يعقد حاليا في منطقة البحر الميت.

وكشفت المصادر أن سبب مقاطعتهم للمنتدى يتمثل في عدم إشراك القطاعات التجارية والجمعية في المحاور الرئيسية الذي يبحثها المنتدى، وهو ما اعتبروه “انتقاصا من شأنهم ودورهم الفاعل في مسيرة الاقتصاد الوطني”.

الى ذلك ألمح رئيس الوزراء عمر الرزاز، إلى بقاء الحكومة ومجلس النواب حتى نهاية العام.

وقال الرزاز في منتدى الاقتصاد الأردني الثاني، إن الأشهر المتبقية من العام الحالي، ستكون حافلة بالتشريعات والعمل الحكومي بالتنسيق مع مجلس النواب.

حديث الرزاز، جاء بعدما تطرق لحاجة الأردن إلى الاعتماد على الذات، معتبرا أن زمن المِنح والمعونات انتهى.

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