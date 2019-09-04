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الداخلية: وقفة المعلمين أمام النواب وليس الرابع
وطنا اليوم-عمان: أفادت معلومات خاصة بان وزارة الداخلية سمحت لنقابة المعلمين باقامة الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم غد الخميس، وذلك في الساحة المقابلة لمجلس النواب.
كما أفادت المعلومات بانه لن يتم السماح باقامة الوقفة على دوار الداخلية او الدوار الرابع وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اقامتها على الدوارين اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة ولا يمكن باي حال من الاحوال السماح باعاقة حركة المواطنين والمركبات وتعطل سير الحياة اليومية.
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