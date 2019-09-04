الرئيسية | محليات الرزاز للأردنيين: زمن المساعدات والمنح من دون مقابل انتهى

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن العالم كله يشهد ان الأردن لديه مناعة وقوة في التعامل مع التحديات.

واضاف في كلمته خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الاردني، في البحر الميت' الاربعاء؛ أن الأردن ما زال يعاني من الاثار السلبية التي تراكمت على على الاقتصاد والمجتمع خلال السنوات الأخيرة.

واضاف : " اقتصادنا منهك وقطاعنا الخاص منهك الدخل الشهري للموظف لم يرتفع".

وبرر الرزاز سبب ارتفاع أرقام البطالة رغم التشغيل، بأن هذه الوظائف ذهب معظمها للوافدين.

الرزاز: الاشهر الباقية من هذا العام ستكون حافلة بقرارات في اتجاه الاعتماد على الذات.

وأكد الرزاز، ان زمن المساعدات والمنح من دون مقابل انتهى.

ولفت الى ان الحكومة لا تريد تطبيل وتزمير.

ونوه الى ان الاقتصاد الوطني نما ٢٪ في منطقة نما اقتصاد دولها ١٪.

وردا على سؤال اين نتجه قال الرزاز:" نعمل على تجاوز التحديات بالتعاون مع النواب والقطاعات الاقتصادية ومن ابرزها ملف الطاقة التي شكلت له لجنة لتنويع مصادر الطاقة وكل ما يتعلق بها".

ونوه الى تحدي البيروقراطية العقيمة التي يعاني منها القطاع الخاص.

ولفت الرزاز الى ان هناك عدم استقرار بالبنية التشريعية وخلل في المنظومة الضريبية، لهذا يتطلب هيكلة قطاعية.

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