 وطنا نيوز -أمانة عمّان تنفذ أعمال ليلية لضمان راحة الأردنيين
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أمانة عمّان تنفذ أعمال ليلية لضمان راحة الأردنيين
التاريخ : 04-09-2019 10:03:14 المشاهدات: 1071

وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمّان الكبرى، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع .

تظهر المشاهد، تنفيذ اعمال خلال فترة الليل، وهو الامر الذي طالب به احد الاردنيين سابقا، في محاولة لتعجيل الانجاز بمشروع الباص السريع.

وقالت الامانة : " استمرار الاعمال بمشاريع البنية التحتية للباص سريع التردد وما يرافقها من تحسينات مرورية وانفاق وجسور وتأهيل الارصفة ومحطات الركاب ."


https://www.facebook.com/cityofamman/videos/725311591257805/


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق