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أمانة عمّان تنفذ أعمال ليلية لضمان راحة الأردنيين
وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمّان الكبرى، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع .
تظهر المشاهد، تنفيذ اعمال خلال فترة الليل، وهو الامر الذي طالب به احد الاردنيين سابقا، في محاولة لتعجيل الانجاز بمشروع الباص السريع.
وقالت الامانة : " استمرار الاعمال بمشاريع البنية التحتية للباص سريع التردد وما يرافقها من تحسينات مرورية وانفاق وجسور وتأهيل الارصفة ومحطات الركاب ."
https://www.facebook.com/cityofamman/videos/725311591257805/
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