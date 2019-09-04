الرئيسية | محليات أمانة عمّان تنفذ أعمال ليلية لضمان راحة الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:نشرت أمانة عمّان الكبرى، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع . تظهر المشاهد، تنفيذ اعمال خلال فترة الليل، وهو الامر الذي طالب به احد الاردنيين سابقا، في محاولة لتعجيل الانجاز بمشروع الباص السريع. وقالت الامانة : " استمرار الاعمال بمشاريع البنية التحتية للباص سريع التردد وما يرافقها من تحسينات مرورية وانفاق وجسور وتأهيل الارصفة ومحطات الركاب ."

https://www.facebook.com/cityofamman/videos/725311591257805/

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