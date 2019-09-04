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وطنا اليوم - حمزه الشوابكه ينظم مركز الإمام الشافعي في مقره محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سمير مراد تحت عنوان: (لغة الحوار)

الحمد لله الذي وهب العبد عقله ليدبر أمره، ويهتدي لما يصلحه، وطوبى لمن جعل الله عزوجل لسانه من وراء عقله، والصلاة والسلام على رسوله الذي جادل الناس بالحسنى، وآتاه الحكمة ليأخذهم إلى النور والخير، وبعد:

فأن من لوازم العيش، مطارحة الأفكار للوصول إلى خير ما يصلح الدنيا والآخرة، ولما كان الواحد قد يخالف غيره، وينبو عما عنده من فكر، كان لا بد من وجود قنوات تواصل، لتلقح العقول بعضها، وكان خير وسيلة لذلك، فتح باب الجدال بالحسنى (الحوار الهادف)، ليدلي كل فريق بما عنده، مما تفيض به القرائح، لتحقيق أفضل النتائج، ومن هنا، كان لمركز الإمام الشافعي نظرة حول ذلك، فرسم لإيصال بعض أفكار هذه الأطروحة المجتمعية، في محاضرة يلقيها سعادة الدكتور سمير مراد، تحت عنوان:

(لغة الحوار):

وبالمحاور التالية:

* مفهوم الحوار ومنزلته في الدين.

* أثر الحوار في تفعيل المصالح المشتركة.

* الحوار الإيجابي والسلبي.

* الحوار مع الآخر وآفاق التعاون “حوار الحضارات نموذج حيّ”.

* مجالات الحوار وصوره.

ليتجلى للجميع أهمية الحوار بين الناس، خصوصا من كانوا على طرفي نقيض ولو في بعض القضايا، ليحمل كل واحد ما عليه من عبء، ليتم التعاون بين الفرقاء، من أجل العلو والارتقاء، للوصول إلى رص الصف، ورتق الخرق، والله غالب على أمره.

وذلك يوم السبت الموافق 7/9/2019م في مقر المركز، حيث تبدأ المحاضرة الساعة الخامسة والنصف عصراً. مركز الامام الشافعي العلمي /المكتب الإعلامي









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