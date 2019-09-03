 وطنا نيوز -" النزاهة ومكافحة الفساد " تتابع تصريحات النائب منصور مراد حول ما اسماه " فساد في وزارة الصحة ومستشفياتها "
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" النزاهة ومكافحة الفساد " تتابع تصريحات النائب منصور مراد حول ما اسماه " فساد في وزارة الصحة ومستشفياتها "
التاريخ : 03-09-2019 11:05:02 المشاهدات: 1578

وطنا اليوم-تابع مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن كثب وأهتمام ٍ بالغين البيان الذي تلاه النائب منصور مراد في مؤتمره الصحفي " أمس الأثنين " حول ما اسماه " فساد في وزارة الصحة ومستشفياتها " وذلك من خلال قسم الرصد فيها وبناء على تكليف مباشر من رئيس المجلس .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه بناءً على طلب من الهيئة حضر سعادة النائب منصور مراد ظهر اليوم الثلاثاء بخصوص هذا الامر حيث تم الاستماع اليه .

وأكد المصدر انه سيصار الى استدعاء كل من له علاقة بهذا الامر من القطاعين العام والخاص للاستماع الى اقوالهم .


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