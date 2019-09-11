 وطنا نيوز -بيان من الخارجية حول الأردنية المحتجزة لدى الاحتلال
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بيان من الخارجية حول الأردنية المحتجزة لدى الاحتلال
التاريخ : 03-09-2019 09:16:04 المشاهدات: 1073

وطنا اليوم-عمان:صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة انه واستكمالا لمتابعة الوزارة لقضية اعتقال المواطنة الأردنية هبه عبدالباقي من قبل السلطات الاسرائيلية، فقد قام القنصل الأردني في تل أبيب اليوم الثلاثاء بزيارة ثانية للمواطنة هبة في مركز احتجازها للاطمئنان عليها والاطلاع على ظروف احتجازها.

وأوضح القضاة أن الوزارة ستواصل متابعة قضية هبة مع السلطات الإسرائيلية للوقوف على الإجراءات التي ستتخذ بحقها والعمل على إطلاق سراحها بعد الاطلاع على ظروف القضية وحيثياتها وملابساتها.


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