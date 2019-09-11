 وطنا نيوز -سياحة الكرك تؤكد سلامة سياح القلعة خلال الاحتجاجات
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سياحة الكرك تؤكد سلامة سياح القلعة خلال الاحتجاجات
التاريخ : 03-09-2019 07:40:39 المشاهدات: 1137

وطنا اليوم-عمان:أكدت  مديرية سياحة الكرك أن جميع السياح الذين تواجدوا في قلعة الكرك أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الثلاثاء غادروا بامان و لم تسجل أي إصابات بشرية في صفوفهم .

وقال مدير سياحة الكرك محمود الصعوب إنه تم إستضافة و إيواء السياح في مديرية السياحة المحاذية للقلعة إلى حين تهدئة الاوضاع وتأمين مغادرتهم بوساطة كوادر شرطة محافظة الكرك عبر طرق بديلة .

و يبلغ مجموع السياح الذين تم استضافتهم قرابة 70 سائح و قد جاءوا إلى القلعة بواسطة حافلتين سياحتين ولم تتعرضا لأي مكروه، فيما جاء عدد من السياح بواسطة مركبات سياحية بلغ عددها 4 قد تعرضت للتكسير وتواصلت مديرية سياحة الكرك مع الشركات السياحة لتأمين مركبات بديلة .

وكان محتجون قد أغلقوا، الثلاثاء، الطريق الرئيسي وسط مدينة الكرك، بالحجارة والحاويات المحترقة، رفضا لقرار الحكومة بنقل الباصات الى مجمع السفريات الجديد.


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