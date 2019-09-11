45% نسبة فاقد المياه بالشمال

وطنا اليوم-عمان:اوضح مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس نبيل الزعبي أن نسبة الفاقد في مناطق اختصاص الشركة والتي تضم محافظات الشمال ( اربد، جرش،عجلون والمفرق) بما فيها لواء البادية الشمالية هي حوالي 45% حيث تسعى الشركة ضمن خطتها الحالية والمستقبلية على خفض هذه النسبة بمقدار 5% سنوياً من خلال عدة مشاريع منها ماهو قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية ممولة من مخصصات الشركة وسلطة المياه ومشاريع اللامركزية والجهات المانحة من الدول الصديقة والتي تهدف الى تحسين الوضع المائي من خلال استبدال وتحسين شبكات المياه ومرافقها حيث سيتم في العام القادم البدء بمشاريع ممولة من الخارج بقيمة 200 مليون دولار .

كما تقوم الشركة وبالتشارك مع سلطة المياه بحملة موسعة لمنع الاعتداءات المتكررة على خطوط المياه ومحطات الضخ والآبار والاستخدامات غير المشروعة لضمان وصول المياه الى جميع المشتركين بكفاءة وعدالة .

اما فيما يخص البادية الشمالية فانه يتم تزويد المنطقة بحوالي 5 مليون متر مكعب سنوياً وتم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشاريع التي شملت خطوط وشبكات المياه ومحطات الضخ التي تم تأهيلها بالكامل وبمنح من الصليب الاحمر ومشاريع اللامركزية وأن الوضع المائي بشكل عام جيد جدا وحصة الفرد في لواء البادية الشمالية أعلى منه في جميع مناطق شركة مياه اليرموك