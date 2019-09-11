 وطنا نيوز -إغلاق يومي للدوار الخامس من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا
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إغلاق يومي للدوار الخامس من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا
التاريخ : 03-09-2019 04:33:24 المشاهدات: 1330

وطنا اليوم-عمان:تعلن أمانة عمان الكبرى عن إغلاق جزئي لميدان الدوار الخامس" صحن الدوار "  إعتباراً من الساعة 12 من مساء الثلاثاء وحتى الساعة 6 صباحاً يومياً لحين إستكمال الأعمال التحضيرية الجارية لإزالة الدوار ووضع إشارة مرورية كبديل عنه ضمن أعمال الباص سريع التردد ، والتحسينات المرورية في الموقع . 

وقامت كوادر أمانة عمّان، منذ ساعات فجر الثلاثاء، ببدء إزالة الدوار الخامس والتحضير لازالة الدوار السادس في العاصمة عمان، بهدف تحويلهما إلى اشارات ضوئية.

وقال أمين عمان يوسف الشواربة إن إزالة الدوار الخامس وتركيب الإشارة الضوئية نتيجة دراسة مشتركة أجرتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعامل مع الكثافة المرورية على الدوار ولتسهيل وضبط الحركة المرورية.

وأشار الشواربة إلى أن الأعمال ستستمر إلى ستة شهور بحيث سيكون المشهد مختلف بعد انتهاء هذه المرحلة التي ستخضع للتقييم ان كانت ستستمر كإشارة ضوئية .


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