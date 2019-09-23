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انطلاق أعمال ورشة التوعية والتثقيف المدني للمدارس في المستقلة للانتخاب
وطنا اليوم-عمان:انطلقت في الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم أعمال الورشة التدريبية الخاصة بمنسقي التوعية والتثقيف المدني في المدارس الأردنية وذلك بالتعاون مع المعهد الديمقراطي، ضمن مشروع " أنا أشارك ".
وتتناول الورشة العديد من المحاور المتعلقة بالعملية الانتخابية، والإطار التشريعي لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، والاتفاقيات الدولية، والحق في الانتخاب، ودور الشباب في العملية الانتخابية، والدعاية الانتخابية والتوعية والتثقيف والاقتراع والفرز.
ويذكر ان هذه الورشة تستهدف طلبة المدارس الاردنية الحكومية والبالغ عددها (295) مدرسة في جميع محافظات المملكة، وذلك لأهمية المدارس في نشر التوعية الانتخابية، كما ان هذه الورشة تعتبر فرصة لتعريف الشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم وإدماج جيل متفهم للعملية الديمقراطية ومؤهل لممارستها مستقبلا.
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