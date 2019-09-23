الملك يشيد بحملة صيانة المدارس : هؤلاء مصدر تفاؤلنا

وطنا اليوم-عمان:أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين،الثلاثاء، بجهود شباب وشابات مبادرة أردن النخوة، الذين تطوعوا لصيانة المدارس.

ونشر جلالته عبر حسابه الرسمي على تويتر، الثلاثاء، مقطع فيديو، كتب عليه: "هؤلاء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا، فقد نهضوا، بحس وطني، بجهود تطوعية لصيانة المدارس. أنتم القدوة ولكل واحد منكم تحية تقدير واعتزاز".