 وطنا نيوز -تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية (أسماء)
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تشكيلات ادارية في وزارة الداخلية (أسماء)
التاريخ : 03-09-2019 03:31:33 المشاهدات: 861

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقرر الوزير نقل نائب محافظ البلقاء خالد الجبور نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد ونقل مساعد محافظ العاصمة محمد ابو رمان نائبا لمحافظ عجلون ومتصرفا للواء قصبة عجلون ونقل مساعد محافظ العاصمة اسماعيل الصرايرة نائبا لمحافظ العاصمة ومتصرفا للواء قصبة عمان ونقل متصرف لواء المزار الجنوبي حمد الكرازنة نائبا لمحافظ جرش ومتصرفا للواء قصبة جرش ونقل مساعد محافظ اربد علي البطاينة نائبا لمحافظ البلقاء ومتصرفا للواء قصبة السلط.

كما قرر حماد تكليف المحافظ عاطف ابو شكيره باعمال محافظ جرش بالوكالة اعتبارا من يوم غد ولحين عودة محافظ جرش.


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