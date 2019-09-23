الرئيسية | محليات لأهالي العارضة.. 30 مليون دولار لتحسين طريق السلط

وطنا اليوم-عمان:رصدت الحكومة الأردنية بالتعاون مع نظيرتها الصينية مبلغ حوالي 30 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط العارضة من تقاطع الصبيحي ولغاية تقاطع العارضة بطول 5ر12 كيلو متر وعرض 8ر18 متر وبأربعة مسارب باتجاهين. ووقع الاتفاقية وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش وعن الحكومة الصينية نائب المدير العام لوكالة شؤون التعاون الاقتصادي الدولي لوزارة التجارة الصينية زنك هشينك، بحضور امين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان عمار الغرايبة. العموش قال إن هذا المشروع سيسهم في تحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية، اضافة الى خدمة عدة قطاعات مثل النقل والسياحة وبالأخص الزراعة، معربا عن تقديره لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية لدعمها المتواصل للأردن ومشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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