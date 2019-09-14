حكومة الرزاز عن التسول في الأردن: جني سريع للمال وليس فقرًا!

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس، إن الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين أثبتت أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر.

وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.

إلى ذلك، ضبطت كوادر وحدة مكافحة التسول بوزارة التنمية الاجتماعية 200 متسول من البالغين والأحداث، في عمان خلال شهر آب.

وقال مدير مديرية مكافحة التسول في الوزارة ماهر كلوب، إن عدد البالغين من المضبوطين 56 من الذكور و66 أنثى، وعدد المضبوطين من فئة الأحداث 52 ذكورا و 26 أنثى.

وأضاف أن التسول يتخذ عدة اشكال وممارسات واساليب احتيالية لاستدراج عطف المواطنين والحصول على المال.

وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول للمساهمة في الحد من التسول والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع.