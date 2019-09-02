التربية توعز باستبدال مبنى مدرسة نهاوند في طبربور

وطنا اليوم-عمان: أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد أن الوزارة أوعزت لمديرية التربية والتعليم المعنية، بالبحث بشكل سريع عن مبنى مبنى مستأجر جديد بديلا عن مبنى مدرسة نهاوند الأساسية المختلطة في طبربور.

وكانت نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ أمس الاثنين صورا تظهر تردي مرافق المدرسة.

وكانت وزارة التربية قد قررت تحويل مدرسة نهاوند الواقعة في طبربور وتتبع لواء ماركا، من مدرسة إناث إلى مدرسة للصفين الرابع والخامس للبنين اعتبارًا من العام الدراسي الحالي (2019/2020).

إلا أن أهالي الطلبة وفي اليوم الدراسي الأول صُدموا بواقع المدرسة التي تفتقر إلى أدنى درجات الأمن والسلامة والنظافة، إضافة إلى عدم وجود طاقم تدريسي (يوجد في المدرسة مدير ومعلم واحد فقط).

كما اكتشف الأهالي عدم وجود مياه في المدرسة كون أنابيب الصرف الصحي مهترئة. كما أن "حمّام" الطلبة عبارة عن كرفان خارج المبنى وهو عبارة عن مكرهة صحية.