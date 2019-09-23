الرئيسية | محليات قرار أربك الأردنيين .. لماذا لم تعلن الأمانة عن إزالة الخامس والسادس؟

وطنا اليوم-عمان:فوجئ العمّانيون، صباح اليوم الثلاثاء، بأعمال إزالة الدوار الخامس، استكمالا لأعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع، دون إعلان مسبق من الأمانة.

وتسببت تحويلات السير على الدوار الخامس والسادس بالعاصمة عمّان، مع ساعات صباح الثلاثاء، بأزمات سير وازدحامات مرورية خانقة.

وقامت كوادر أمانة عمّان، منذ ساعات فجر الثلاثاء، ببدء إزالة الدوار الخامس والتحضير لإزالة الدوار السادس في العاصمة عمان، بهدف تحويلهما إلى إشارات ضوئية.

وقالت الأمانة إن قرار إزالة دواري الخامس والسادس يأتي بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف من الأزمات المرورية.

وأشارت إلى أن القرار يأتي على غرار تجربة دواري الثامن والسابع، وبعد دراسات مرورية لإيجاد حلول للتخفيف من الازدحامات المرورية.

اللافت في إزالة دوارين "الخامس والسادس" أن أمانة عمان وإدارة السير لم تعلنان عن أعمال الإزالة والتحويلات المرورية مسبقا، على عكس ما جرت العادة.

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