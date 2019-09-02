الرئيسية | محليات الاردنية للطيران تحصل على درجات تقييم عالية على مختلف الوجهات

وطنا اليوم-حصلت الاردنية للطيران على درجات عالية حسب تقيم المسافرين على مختلف وجهاتها عن شهر اب الماضي حيث ان درجة التقييم المستهدفة هي 80%



وحصلت على درجة 84% من التقييم العام الذي حددته الشركة فيما كان تقيمها من قبل المسافرين حول اتمام اجراءات السفر 89% متجاوزا الرقم المستهدف



و كان تقييم الرضى بالخدمات على متن الطائرة 75% من 80% ودقة المواعيد 81% من الدرجة المعتمدة وهي 80 % وتحصلت الشركة على تقييم 82% من لباقة ومهنية طاقم الطائرة من مضيفين وكباتن ومهندسين



يذكر ان الاردنية تقوم بتوزيع استبيان شهري على كافة المسافرين على متن اسطولها يسمى بطاقة معلومات المسافر والذي يشمل الاقتراحات والاستفسارات من قبل المسافر لغايات العمل على تجاوز السلبيات ان وجدت والعمل على التحديث والتطور المستمر والارتقاء بالمسؤوليات تجاه المسافرين وتوفير اقصى درجات الاهتمام

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